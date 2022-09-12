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В Украине попросили разрешить пересекать границы с Россией и Беларусью
Петиция с просьбой разрешить гражданам Украины пересекать границу с Россией и Беларусью для встречи с родственниками, решения вопросов наследства, налаживания культурных и экономических связей, появилась в понедельник на сайте Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.
Власти Украины после начала спецоперации РФ объявили о прекращении пропуска через пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью.
"Разрешить пересечение границы Украины с РФ, Беларусью для граждан Украины с целью поездки для решения вопроса наследства, встречи с родственниками, налаживания культурных, экономических связей. Все имеют родственников, почему ЕС открыт для выезда, а другие не могут увидеться с родственниками и уничтожены все экономические и культурные связи со странами славян?" - говорится в тексте петиции на сайте офиса Зеленского. Петиция зарегистрирована 12 сентября, она набрала пока 10 голосов.
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