В Украине попросили разрешить пересекать границы с Россией и Беларусью

Петиция с просьбой разрешить гражданам Украины пересекать границу с Россией и Беларусью для встречи с родственниками, решения вопросов наследства, налаживания культурных и экономических связей, появилась в понедельник на сайте Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

Власти Украины после начала спецоперации РФ объявили о прекращении пропуска через пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью.

"Разрешить пересечение границы Украины с РФ, Беларусью для граждан Украины с целью поездки для решения вопроса наследства, встречи с родственниками, налаживания культурных, экономических связей. Все имеют родственников, почему ЕС открыт для выезда, а другие не могут увидеться с родственниками и уничтожены все экономические и культурные связи со странами славян?" - говорится в тексте петиции на сайте офиса Зеленского. Петиция зарегистрирована 12 сентября, она набрала пока 10 голосов.