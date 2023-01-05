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В Украине повестки призывникам вручают… Дед Мороз и Снегурочка
Украинские военкомы проявляют чудеса изобретательности, чтобы вручить гражданам мобилизационные предписания. Например, отправляют летучие отряды с повестками в самые неожиданные места.
Однако ловить призывников в автомобильных пробках, торговых центрах, на заправках - это все пройденный этап: теперь повестки вручают Деды Морозы и Снегурочки. Правда, мобильную группу вербовщиков демаскирует то, что вручать непрошеные подарки военнообязанному рвутся сразу двое мужиков, причем, в красном кафтане только один из них. Однако, как сообщается, Дедам Морозам уже удалось отправить в окопную зимнюю сказку сотни украинцев.
Фото:pixabay.com
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