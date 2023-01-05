В Украине повестки призывникам вручают… Дед Мороз и Снегурочка

Однако ловить призывников в автомобильных пробках, торговых центрах, на заправках - это все пройденный этап: теперь повестки вручают Деды Морозы и Снегурочки. Правда, мобильную группу вербовщиков демаскирует то, что вручать непрошеные подарки военнообязанному рвутся сразу двое мужиков, причем, в красном кафтане только один из них. Однако, как сообщается, Дедам Морозам уже удалось отправить в окопную зимнюю сказку сотни украинцев.