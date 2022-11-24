Маразм крепчал - в Украине предложили переименовать Россию

Петиция с просьбой переименовать Россию в Московию появилась на сайте офиса президента Украины. В настоящее время она набрала около 50 голосов, пишет sb.by.



В обращении говорится: "Официально переименовать название "Россия" на "Московия". Заменить термин "русский" на "московский", "Российская Федерация" на "Московская Федерация".



Петиция была опубликована накануне, к настоящему моменту за нее проголосовали порядка 50 человек. Чтобы обращение было внесено на рассмотрение главе украинского государства, оно должно набрать не менее 25 тысяч голосов.



До окончания срока сбора голосов, как говорится на сайте офиса президента Украины, еще 92 дня.



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