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В Украине предложили применить тактику талибов в конфликте с Россией

Советник экс-президента Петра Порошенко отметил, что не лишним было бы проанализировать уроки молниеносной военной победы талибов над лучше укомплектованными правительственными войсками. К счастью, поддержки среди украинцев заявление не нашло.

Заявление Макрона о защите от афганских беженцев вызвало волну критики во Франции

Мировые политики опасаются, что дестабилизация в Афганистане также может привести к огромным потокам мигрантов в Европу. Их высказывания вызывают недоумения. Так, президент Франции заявил о намерении ограничить поток мигрантов из Афганистана.

"Мы должны защитить себя от них", - сказал Макрон.


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