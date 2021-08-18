В Украине предложили применить тактику талибов в конфликте с Россией

Советник экс-президента Петра Порошенко отметил, что не лишним было бы проанализировать уроки молниеносной военной победы талибов над лучше укомплектованными правительственными войсками. К счастью, поддержки среди украинцев заявление не нашло.

Мировые политики опасаются, что дестабилизация в Афганистане также может привести к огромным потокам мигрантов в Европу. Их высказывания вызывают недоумения. Так, президент Франции заявил о намерении ограничить поток мигрантов из Афганистана.