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В Украине предупредили об угрозе срыва отопительного сезона в стране
За месяц до начала отопительного сезона предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) в Украине вынуждены прекращать подготовку к отопительному сезону, поставки горячей воды и инициировать собственное банкротство, сообщается на сайте Ассоциации городов Украины.
"Местное самоуправление бьет тревогу: горячую воду уже отключают, средств на подачу тепла нет, газа для бюджетников и населения по специальным ценам тоже нет", - отмечается в сообщении.
Обращается внимание, что к такой ситуации привели некоторые решения украинского правительства, в том числе то, что власти не возместили 36 млрд гривен разницы в тарифах за 2021-2023 годы, и у предприятий, которые не поднимали тарифы на тепло для жителей в предыдущие зимы, не оказалось сейчас средств для расчетов с газоснабжающими компаниями.
Председатели общин - членов Ассоциации городов Украины предложили премьер-министру страны Денису Шмыгалю встретиться и наработать совместные решения, которые помогли бы избежать срыва предстоящего отопительного сезона
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