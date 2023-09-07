В Украине предупредили об угрозе срыва отопительного сезона в стране

За месяц до начала отопительного сезона предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) в Украине вынуждены прекращать подготовку к отопительному сезону, поставки горячей воды и инициировать собственное банкротство, сообщается на сайте Ассоциации городов Украины.

"Местное самоуправление бьет тревогу: горячую воду уже отключают, средств на подачу тепла нет, газа для бюджетников и населения по специальным ценам тоже нет", - отмечается в сообщении.

Обращается внимание, что к такой ситуации привели некоторые решения украинского правительства, в том числе то, что власти не возместили 36 млрд гривен разницы в тарифах за 2021-2023 годы, и у предприятий, которые не поднимали тарифы на тепло для жителей в предыдущие зимы, не оказалось сейчас средств для расчетов с газоснабжающими компаниями.