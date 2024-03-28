В Украине признали, что проиграют без помощи США

"Украина проиграет в конфликте, если не получит помощи США" - это признал Зеленский. Он пожаловался, что у Киева уже почти не осталось артиллерии. При этом заявил, что "десятки миллиардов долларов остаются в США" из той помощи, которую американский конгресс выделяет "незалежной". В интервью CBS News он поблагодарил Вашингтон за поддержку, но призвал рассмотреть характер финансирования. Помимо прочего, посетовал, что конфликт в секторе Газа отвлек внимание мировой общественности от Украины.