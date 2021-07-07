В Украине продали долги ЛАЗа

Долговой пакет знаменитого Львовского автобусного завода ушел с молотка. Теперь права требования по кредитным договорам и дебиторская задолженность ЛАЗа перед банком принадлежат ООО "Капитал Финанс". До распада Советского Союза завод выпускал около 15 тысяч автобусов ежегодно. В независимой Украине - не более 1 тысячи единиц в год. В 2014 году ЛАЗ был признан банкротом, начался процесс ликвидации предприятия, долги перед банком составляют почти 59 млн гривен. В залоге - производственные помещения во Львове общей площадью более 138 тысяч квадратных метров, а также оборудование главного производственного корпуса.