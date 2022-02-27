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В Украине продолжается специальная военная операция российской армии
В Украине продолжается специальная военная операция российской армии. Под контроль ЛНР и ДНР взяты несколько населенных пунктов в Донбассе. В результате обстрела в одном из них - в пункте Ровеньки - произошел взрыв на нетфтебазе, что привело к возгоранию 200 тонн дизельного топлива.
Позже в городе прогремел еще один взрыв. В городах Кировск и Первомайск были повреждены газовые трубы, в результате более полутора сотен домов остались без газоснабжения. Украинские СМИ сообщают о боях в районе Харькова - взрывы прогремели в районе местного тракторного завода, на котором в том числе производилась военная бронетехника. В Киевской администрации заявили о пожаре на нефтебазе в Василькове.
В столице комендантский час начинается уже в 17 часов вечера. Сотни людей укрываются от возможных обстрелов в метро. Тем временем началась расчистка Северо-Крымского канала, который был разблокирован российскими военными, для возобновления подачи по нему воды на полуостров.
Между тем западные страны договорились отключить ряд российских банков от системы SWIFT. Также государства ЕС приняли решение закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов.
В ответ Россия закрыла свое воздушное пространство для Латвии, Литвы, Словении и Эстонии, Польши, Болгарии и Чехии. С 25 февраля российское небо закрыто и для бортов из Великобритании.
Настоящей угрозой миру посольство Китая в России назвало США. Дипмиссия прокомментировал твит представителя информационного департамента МИД КНР, который опубликовал картинку с подписью "Список бомбардировок США: мировой тур демократии". На ней представлен список американских военных операций за рубежом - от корейской войны до конфликта в Сирии. В списке 33 позиции из стран, которые представляют примерно треть населения планеты.
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