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В Украине продолжают уничтожать памятники советским солдатам
В украинском Днепропетровске целенаправленно уничтожают памятники и символы, установленные в честь советских воинов-освободителей. Таких объектов в области киевский режим насчитал 13. Работы по геноциду исторической памяти планируют завершить к 9 Мая.
В Днепре уже идет демонтаж стелы "Площадь Жукова" на бульваре Победы. Что останется украинцам взамен исторической памяти? Им прикажут восхвалять бандеровских прихвостней Третьего рейха и их последователей - неонацистов "Азова"?
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