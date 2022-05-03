В Украине продолжают уничтожать памятники советским солдатам

В украинском Днепропетровске целенаправленно уничтожают памятники и символы, установленные в честь советских воинов-освободителей. Таких объектов в области киевский режим насчитал 13. Работы по геноциду исторической памяти планируют завершить к 9 Мая.





В Днепре уже идет демонтаж стелы "Площадь Жукова" на бульваре Победы. Что останется украинцам взамен исторической памяти? Им прикажут восхвалять бандеровских прихвостней Третьего рейха и их последователей - неонацистов "Азова"?