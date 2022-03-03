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В Украине продолжаются бои
Продолжается острая фаза конфликта вокруг Украины. Сегодня, 3 марта, исполняется ровно неделя с начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации в этой стране. Как сообщается, всю ночь продолжались боевые действия на юге и юго-востоке страны: в Харькове был нанесен удар по региональному штабу территориальной обороны, и эта структура теперь практически обезглавлена. Город почти полностью окружен. Свободный выезд возможен лишь в направлении юго-запада, но эти дороги украинская сторона категорически отказывается объявлять гуманитарным коридором: соответственно, нет гарантий, что выезжающие не будут обстреляны.
Киев охвачен хаосом
В Киеве минувшей ночью прогремело несколько мощных взрывов. Один из них перебил теплоцентраль и лишил подачи тепла значительную часть города. Как пояснили военные власти, была уничтожена российская ракета "Калибр", которая рухнула на город. Киев по-прежнему остается во власти мародеров и боевиков: все они охотятся друг за другом, устраивая суды Линча и расстреливая совершенно случайных людей. Например, в Киеве теперь принято расправляться с людьми, которые зарятся на чужое. А на выезде из города был расстрелян израильтянин. Из-за внешности его приняли за чеченца-диверсанта и убили, даже не проверив документы.
Продолжается эвакуация населения
Массовая эвакуация населения Украины продолжается. Европейские СМИ пестрят сообщениями о том, что в ходе эвакуационных мероприятий часты расистские проявления: избивают африканцев и цыган. Есть примеры обратного: в одном из поездов человек ближневосточной наружности с ножом в руках пропускал внутрь только своих.
Украинский кризис: цифры потерь
2 марта вечером были опубликованы данные о потерях сторон. К настоящему моменту погибло в ходе операции около 500 российских солдат. Потери украинской стороны составили 8 400 человек. Уничтожены полторы тысячи объектов ВСУ, в том числе 60 самолетов и 190 танков. Российские войска продолжают работать точечно по военным объектам, стараясь вывести людей. Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись вывода российскими военнослужащими украинских мирных жителей из зоны боевых действий в безопасные места.
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