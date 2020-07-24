В Украине продолжаются поиски полтавского террориста. К операции привлечены силы Нацгвардии. Используются квадрокоптеры, по следам идут кинологи с собаками. Накануне злоумышленник захватил полицейского и требовал, чтобы его освободили от ответственности за предыдущие правонарушения. После освобождения заложника преступник скрылся в лесополосе. В МВД страны заявили, что он опасен и может быть вооружен.

