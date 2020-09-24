В Украине проходят многонациональные учения по стандартам НАТО

Маневры охватили практически всю территорию Украины - на земле, в воздухе и на море. Продлятся они до 25 сентября. Задействовано более 12 тысяч украинских военных и подразделения стран - членов НАТО, в том числе США и Великобритании, а также 700 единиц техники и вооружения. Накануне в воздушное пространство Украины зашли стратегические американские ядерные бомбардировщики В-52, а в небе над Киевом появились боевые машины - конвертопланы - это гибрид самолета и вертолета.