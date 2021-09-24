В Украине проходят учения "Объединенные усилия 2021" с участием стран НАТО

Украина превратилась в полигон. Здесь проходят учения "Объединенные усилия 2021" с участием стран НАТО. Всего в списке 15 государств, 11 из которых члены альянса. В маневрах задействованы 12 с половиной тысяч военных, более 600 единиц вооружения и техники. В Львовской области продолжаются учения "Быстрый трезубец" с участием 13 государств, в том числе США, Великобритании, Польши, Румынии. Основной целью заявлено "повышение оборонных возможностей Украины и улучшение взаимосовместимости с армиями НАТО". Фактически же идет освоение стратегического плацдарма у границ России силами США и НАТО.