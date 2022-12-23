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Украина готовит план по мирным договоренностям: план из 10 пунктов Зеленский обсудил с Байденом
Руководство Украины разрабатывает проект предложений по мирному урегулированию конфликта, которые могут быть озвучены в феврале 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газетуThe Wall Street Journal.
Команда президента Украины Владимира Зеленского прорабатывает подробности плана, который будет состоять из 10 пунктов. Источники издания отмечают, что предложения украинской стороны по мирному урегулированию могут быть представлены в феврале 2023 года.
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