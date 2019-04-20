В Украине прошли первые в истории страны дебаты на стадионе "Олимпийский"

Кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский на протяжении часа задавали друг другу неудобные вопросы, а порой и вовсе обвиняли друг друга во всех бедах. Зрители увидели настоящее шоу, которое лишь отдаленно дало украинцам понять, за кого они пойдут голосовать 21 апреля. Наш политический обозреватель Алексей Волков тоже побывал на "главных дебатах страны".



Дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского вызвали небывалый ажиотаж - транслировать их будут в прямом эфире 20 стран, смотреть вживую на стадионе почти 30 тысяч. Этот самый финал, от которого зависят следующие пять лет Украины.



И финал, надо сказать, получился действительно впечатляющим. До самых дебатов кандидаты так и не договорились, в каком формате вести диалог. Эту карту хитро разыграл действующий гарант - сошел со своей сцены и пошел к Зеленскому. Тот начал жарко, обвинив Порошенко в раздвоении личности (видео).



"У Путина есть мечта", - вот так с исторической отсылкой Петр Алексеевич начинает дебатировать с актером, который и "слабак, и уклонист" (видео).



Коррупционные скандалы, связь с олигархами - кандидаты пустили в ход весь арсенал черной риторики. Зеленский задает не один, а десять вопросов. Порошенко отвечает (видео).



Самый больной вопрос Украины - конфликт на Донбассе. Ни один из политиков так и не предложил решения вопроса: Порошенко вспоминает, что Зеленский готов стать на колени перед Путиным и вообще не главнокомандующий (видео).



Ахиллесова пята шоумена - сотрудничество с олигархом Игорем Коломойским. В администрации президента уверены - даже сериал "Слуга народа", с которого и начался путь Зеленского в политику, - хитрый ход обиженного бизнесмена (видео).



Жаркие дебаты, которые должны были поставить в умах украинцев точки, оставили лишь многоточие - однозначного победителя в этой битве не было, а значит, у страны остается только день тишины, чтобы разрешить, каким они видят свое "майбутне".