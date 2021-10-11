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В Украине протестующие призывают к отставке Зеленского
Антиправительственные протесты в Украине. Под Киевом у резиденции Зеленского собрались сотни людей с файерами, дымовыми шашками и призывами к отставке. Демонстрантов возмутила информация об офшорах политика, опубликованная в "Досье Пандоры". Протесты прошли в присутствии усиленных отрядов силовиков. Ранее митингующие осаждали дом Порошенко - после обнародования аудиозаписей, которые дают основания предполагать, что бывший президент Украины зарабатывал на войне. В его партии заявили, что активистов специально прислал Зеленский, чтобы дискредитировать предшественника.
Протесты охватили и Польшу. "Мы хотим остаться в Европе!" - под такими лозунгами прошла серия акций в Варшаве, Гданьске, Познани, Кракове против решения Конституционного судa о приоритете польской конституции над законодательством Евросоюза. В столице к протестующим присоединился экс-премьер Польши и лидер крупнейшей польской оппозиционной партии "Гражданская коалиция" Дональд Туск. Он обвинил лидера правящей партии "Право и Справедливость" Ярослава Качиньского в намерении вывести Польшу из Европейского союза.
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