В Украине протестующие призывают к отставке Зеленского

Антиправительственные протесты в Украине. Под Киевом у резиденции Зеленского собрались сотни людей с файерами, дымовыми шашками и призывами к отставке. Демонстрантов возмутила информация об офшорах политика, опубликованная в "Досье Пандоры". Протесты прошли в присутствии усиленных отрядов силовиков. Ранее митингующие осаждали дом Порошенко - после обнародования аудиозаписей, которые дают основания предполагать, что бывший президент Украины зарабатывал на войне. В его партии заявили, что активистов специально прислал Зеленский, чтобы дискредитировать предшественника.