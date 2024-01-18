С подачи евроинтеграционных союзничков в Украине проводят опыты над людьми. С целью повышения выносливости бойцов ВСУ (а точнее, для того, чтобы атрофировались эмоции и страх) их пичкают специальными психоделическими веществами. Проще говоря, запрещенными психотропами. Как пишет портал Intercept, помог в организации доставки ибогаина из Африки в Киев лично глава американской ассоциации по изучению психотропов Рик Доблин. При этом украинские военные психологи-"могилизаторы" сразу быстренько обосновали всю необходимость ввоза этого наркотика, кстати, запрещенного в США.