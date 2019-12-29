В Украине пройдет обмен пленными

Киев и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики сегодня должны провести долгожданный обмен пленными. По предварительным данным, он пройдет по формуле 55 на 87. Процедура передачи состоится еще до Нового года, как ранее в Париже об этом смогли договориться лидеры "нормандской четверки". С предыдущего масштабного обмена прошло уже два года.



