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В Украине пройдет обмен пленными

Киев и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики сегодня должны провести долгожданный обмен пленными. По предварительным данным, он пройдет по формуле 55 на 87. Процедура передачи состоится еще до Нового года, как ранее в Париже об этом смогли договориться лидеры "нормандской четверки". С предыдущего масштабного обмена прошло уже два года.

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