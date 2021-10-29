Уровень вакцинации в Украине остается самым низким в Европе. Как пишет издание The New York Times, на этом фоне в стране растет смертность от коронавируса. Более того, в Украине распространены поддельные COVID-сертификаты. Как пишут украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу польских пограничников, в этом году поляки задержали 554 украинца с документами о вакцинации международного образца, выданных в Украине, в отношении которых было "обоснованное подозрение в их подделке".