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В Украине распространены поддельные COVID-сертификаты
Уровень вакцинации в Украине остается самым низким в Европе. Как пишет издание The New York Times, на этом фоне в стране растет смертность от коронавируса. Более того, в Украине распространены поддельные COVID-сертификаты. Как пишут украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу польских пограничников, в этом году поляки задержали 554 украинца с документами о вакцинации международного образца, выданных в Украине, в отношении которых было "обоснованное подозрение в их подделке".
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