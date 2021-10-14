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В Украине расширили перечень профессий, для которых вакцинация обязательна

Власти Украины расширили перечень профессий, для которых вакцинация от коронавируса будет обязательной. В их числе - преподаватели, все работники социальной сферы, медики. Если эти люди не получат прививки до конца месяца, их отстранят от работы.

Между тем, больницам катастрофически не хватает человеческих и материальных ресурсов, вдобавок, и политику украинских властей вряд ли можно назвать продуманной.

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