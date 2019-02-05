В Украине растет число заболевших корью

По данным Минздрава страны, за январь зафиксировано свыше 15 тысяч случаев заболевания. Эпидемию не объявляли, призвали делать прививки. Помимо кори, украинские медики бьют тревогу в связи с ростом заболеваний гриппом. В Киеве с начала года от вируса скончались три человека. Летальные случаи есть и за пределами столицы.