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В Украине растет число заболевших корью

По данным Минздрава страны, за январь зафиксировано свыше 15 тысяч случаев заболевания. Эпидемию не объявляли, призвали делать прививки. Помимо кори, украинские медики бьют тревогу в связи с ростом заболеваний гриппом. В Киеве с начала года от вируса скончались три человека. Летальные случаи есть и за пределами столицы.

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