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В Украине разбился истребитель Су-27

Он принадлежал вооруженным силам страны. Инцидент произошел в ходе учебно-боевого полета в Винницкой области.

Погибли двое пилотов, в том числе американский военнослужащий, сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины. Крушение произошло во время авиационных тактических учений "Чистое небо - 2018", которые проходят при участии США. Сейчас проводятся поисково-спасательные мероприятия.

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