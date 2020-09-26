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В Украине разбился самолет: 25 погибших
Трагедия в Украине. Жертвами авиакатастрофы под Харьковом стали 25 человек, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии с ожогами 90 % тела. Сообщается, что крушение военного самолета Вооруженных сил Украины Ан 26 произошло во время учебного полета. Начато уголовное дело.
Основная версия авиакатастрофы в Украине отказ двигателя
Николай Коваленко, заместитель начальника Харьковского университета ВВС Украины:
"У нас есть версия, что отказал левый двигатель, потому что самолет улетел влево. Что там произошло? Есть черный ящик, который будет распечатан, и комиссия доведет полностью всю информацию".
В Харьковской области объявлен траур по погибшим
По факту происшествия проводится проверка. Основная версия отказ двигателя. Сегодня же в Харьковской области объявлен траур по погибшим.
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