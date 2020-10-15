В Украине размер пенсии по инвалидности первой группы - почти 60 долларов

В той же Украине размер пенсии по инвалидности первой группы в этом году составляет чуть более 1700 гривен (это почти 60 долларов). В Беларуси же с 1 августа размер пенсий людям с ограниченными возможностями составляет 281 рубль - это примерно вдвое больше. Плюс другие надбавки.