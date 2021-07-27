В Украине разоблачили схему продажи младенцев за границу

Ужасающее разоблачение в Украине. Служба безопасности Харьковской области выявила схему продажи из страны младенцев. Так, разоблачена преступная группа во главе с киевскими репродуктологами. Преступники продавали новорожденных под прикрытием программы суррогатного материнства. За одного ребенка с полным пакетом поддельных документов требовали 60 тысяч долларов. Злоумышленники помогали иностранцам оформить фиктивный брак с украинками и якобы подтверждали бесплодие жены. После рождения ребенка суррогатной матерью брак расторгали и вывозили детей за границу, но не всех. Экспертизы СБУ выявили факт халатного отношения медицинских работников центра к своим обязанностям, из-за которого некоторые младенцы погибали.