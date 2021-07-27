3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Украине разоблачили схему продажи младенцев за границу
Ужасающее разоблачение в Украине. Служба безопасности Харьковской области выявила схему продажи из страны младенцев. Так, разоблачена преступная группа во главе с киевскими репродуктологами. Преступники продавали новорожденных под прикрытием программы суррогатного материнства. За одного ребенка с полным пакетом поддельных документов требовали 60 тысяч долларов. Злоумышленники помогали иностранцам оформить фиктивный брак с украинками и якобы подтверждали бесплодие жены. После рождения ребенка суррогатной матерью брак расторгали и вывозили детей за границу, но не всех. Экспертизы СБУ выявили факт халатного отношения медицинских работников центра к своим обязанностям, из-за которого некоторые младенцы погибали.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси школьники могут обучиться работе с FPV-дронами
Избирательная кампания в Беларуси: когда зарегистрированные кандидаты вправе приступать к агитации
"Таблица Менделевой": как Грузию раскачивают по старой методичке и кому "мечта" не дает покоя
Раздельный сбор мусора, современные контейнеры. В Минске модернизируют систему обращения с отходами
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все