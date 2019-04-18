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В Украине реализованы все билеты на дебаты кандидатов в президенты

В Украине реализованы все билеты на дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. 70 000 бесплатных квитков разошлись менее чем за сутки. Напомним, прения пройдут уже завтра на киевском стадионе "Олимпийский". Начало в 19:00.

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