В Украине реализованы все билеты на дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. 70 000 бесплатных квитков разошлись менее чем за сутки. Напомним, прения пройдут уже завтра на киевском стадионе "Олимпийский". Начало в 19:00.