В Украине реализуется жуткий проект расчеловечивания нации - подробности в рубрике "Площадка"

В последние десятилетия немало говорят об экономической деградации увлекшейся майданами Украины. Действительно уже в первые два года после победы Евромайдана-2014 Киев практически полностью утратил свой экономический кластер, производящий продукцию с высокой добавленной стоимостью – машиностроение. Значительные потери понесли и горно-металлургический комплекс, энергетическая, химическая, пищевая и другие отрасли. Практически все социальные льготы для населения ликвидированы, пенсии сведены к минимуму, в стране установились жесткие тарифы на ЖКУ.



Однако за деградацией экономической за кадром зачастую остается деградация социальная и духовная. Депопуляция населения, массовый отток рабочей силы, стремительный рост социальных пороков - еще одно следствие слепой веры общества сладким обещанием западных «доброжелателей». И его последствия обещают стать куда более страшными и долгоиграющими, нежели экономический коллапс.



О таком разном донорстве Украины и Беларуси -авторская рубрика "Площадка".



Максим Осипов приветствует вас, чтобы поговорить о хрупкости гуманизма и человечности как таковой. И о беспрецедентном эксперименте по возвращению целой страны в духовное Средневековье. К сожалению, я не про экзотичную банановую республику. Я по нашу южную соседку, бывшую «житницу Европы», на полях которой ныне реализуется жуткий проект расчеловечивания нации.



Недавние видео с мучениями пленных солдат и издевательствами над ними - логичный этап общественной деградации. Сперва по всей стране привязывали мужчин к столбам и деревьям и с улюлюканьем избивали их. Потом стали привязывать и унижать женщин. Затем подростков и детей. Ныне солдат.



Про майданы, точнее, даже их деградацию стоит сказать отдельно. Если в 2004 Майдан завершился компромиссом между элитами, не было и серьезных преследований представителей старого режима, то в 2014 победители действовали по принципу "горе побежденным".



Первый Майдан был ненасильственным, второй - повлек десятки жертв, точное число которых неизвестно по сей день. В 2004 у протестующих не было оружия, в 2014 были и захваты армейских складов, и поступление оружия из-за границы.



Наконец в первом Майдане не было радикальной составляющей, во втором же (особенно на завершающей стадии) инициативу перехватили именно радикалы. В украинской политике появился даже отдельный термин: "дети Майдана". Ибо многие дети, участники тех событий, подросли и приняли участие в войне в Донбассе. Многие были убиты или сами стали убийцами, инвалидами или просто "потерянным поколением". Ныне они вступают в националистические группировки, публикуют картинки с Гитлером, избивают неугодных, попутно грабя ларьки и магазины.

