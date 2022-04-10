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В Украине реализуется жуткий проект расчеловечивания нации - подробности в рубрике "Площадка"
В последние десятилетия немало говорят об экономической деградации увлекшейся майданами Украины. Действительно уже в первые два года после победы Евромайдана-2014 Киев практически полностью утратил свой экономический кластер, производящий продукцию с высокой добавленной стоимостью – машиностроение. Значительные потери понесли и горно-металлургический комплекс, энергетическая, химическая, пищевая и другие отрасли. Практически все социальные льготы для населения ликвидированы, пенсии сведены к минимуму, в стране установились жесткие тарифы на ЖКУ.
Однако за деградацией экономической за кадром зачастую остается деградация социальная и духовная. Депопуляция населения, массовый отток рабочей силы, стремительный рост социальных пороков - еще одно следствие слепой веры общества сладким обещанием западных «доброжелателей». И его последствия обещают стать куда более страшными и долгоиграющими, нежели экономический коллапс.
О таком разном донорстве Украины и Беларуси -авторская рубрика "Площадка".
Максим Осипов приветствует вас, чтобы поговорить о хрупкости гуманизма и человечности как таковой. И о беспрецедентном эксперименте по возвращению целой страны в духовное Средневековье. К сожалению, я не про экзотичную банановую республику. Я по нашу южную соседку, бывшую «житницу Европы», на полях которой ныне реализуется жуткий проект расчеловечивания нации.
Недавние видео с мучениями пленных солдат и издевательствами над ними - логичный этап общественной деградации. Сперва по всей стране привязывали мужчин к столбам и деревьям и с улюлюканьем избивали их. Потом стали привязывать и унижать женщин. Затем подростков и детей. Ныне солдат.
Про майданы, точнее, даже их деградацию стоит сказать отдельно. Если в 2004 Майдан завершился компромиссом между элитами, не было и серьезных преследований представителей старого режима, то в 2014 победители действовали по принципу "горе побежденным".
Первый Майдан был ненасильственным, второй - повлек десятки жертв, точное число которых неизвестно по сей день. В 2004 у протестующих не было оружия, в 2014 были и захваты армейских складов, и поступление оружия из-за границы.
Наконец в первом Майдане не было радикальной составляющей, во втором же (особенно на завершающей стадии) инициативу перехватили именно радикалы. В украинской политике появился даже отдельный термин: "дети Майдана". Ибо многие дети, участники тех событий, подросли и приняли участие в войне в Донбассе. Многие были убиты или сами стали убийцами, инвалидами или просто "потерянным поколением". Ныне они вступают в националистические группировки, публикуют картинки с Гитлером, избивают неугодных, попутно грабя ларьки и магазины.
Украина занимает четвертое место среди европейских стран по уровню проявления агрессии подростков
Популярный ныне тезис о "российской агрессии" совершенно ни при чем. В националистических группах второе десятилетие кряду призывают "бить хачей", "бороться с евреями" и не слушать учителей в школе, так как школы - фабрика по производству рабов. Одни названия групп чего стоят: "Черное солнце", "Лесной преступник", "Национальный протест". Но если "черное солнце" упорно зажигаю, значит это кому-нибудь нужно? И вот в поиске ответа на этот вопрос открывается очень широкое поле.
Да-да, того, самого знаменитого пионерлагеря СССР. В печати заговорили о существовании организованной преступной группировки, якобы занимавшейся изготовлением в "Артеке" детского порно, о том, что в совращении малолетних принимали участие даже народные депутаты.
И это стало лишь верхушкой айсберга. Пару лет назад МВД Украины сообщило, что в стране ежедневно около 25 детей ежедневно сбегают из дома, за год более полутора тысяч детей становятся жертвами тяжких и особо тяжких преступлений, при этом около 200 - подвергаются изнасилованию.
Еще более выгодны кому-то подросшие дети - и события на Донбассе, как и нынешняя спецоперация России, также пришлись очень кстати. Именно они спровоцировали бурный рост черного рынка торговли человеческими органами. Тогда аналитики заговорили о том, что в районе конфликта на Донбассе активизировались системные процессы по изъятию органов как у мирных жителей, так и у комбатантов - участников вооруженных конфликтов.
Еще бы! Запад готов платить в разы больше, но и предлагаемые украинцам "демпинговые» цены для их нищающей страны - ого-го!
Увы, украинский опыт черной трансплантологии XXI веком не ограничивается. Во второй половине 90-х руководитель Львовской областной клинической больницы Богдан Федак организовал преступную группу, продававшую в США и детей целиком, и их органы. Следствием было установлено, что из Львова тогда пропало около 130 малышей. С началом АТО "черный доктор" обосновался по соседству с Донбассом - в Харькове.
Не буду продолжать примеры и цифры - уж больно мерзко от них на душе. Замечу одно: Беларусь выступала, выступает и, убежден, будет выступать донором мира и стабильности в регионе. Хотя бы ради того, чтобы не повторить ошибку Украины, поверившей сладким речам "цивилизованной Европы", и рухнувшей в пропасть расчеловечивания, ставшей также донором для мира, но донором несколько иного плана.
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