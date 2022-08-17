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В Украине резкий рост преступности
Украинцы, которым удалось благополучно бежать из страны, делятся мыслями о том, кто является главной угрозой гражданам на подконтрольных Киеву территориях. Освобождение из тюрьмы преступников, раздача им оружия и рекрутирование маргиналов в территориальные войска привели к резкому росту уличного насилия.
Среди тех, кого власти посчитали возможным освободить и поставить под ружье, боевики батальона "Торнадо". Например, за массовые убийства и насилие на территории Донбасса даже подслеповатая в таких случаях украинская Фемида была вынуждена этих бандитов осудить.
Фото: Pexels.com
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