В Украине с 7 октября запретили российскую музыку на телевидении, радио и в общественных местах

Украина с 7 октября запрещает на своей территории российскую музыку, пишет БелТАсо ссылкой на ТАСС. В частности, российские музыкальные произведения не должны теперь звучать на украинском телевидении, радио и в общественных местах. Под запретом также оказались гастроли российских исполнителей.