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В Украине с 7 октября запретили российскую музыку на телевидении, радио и в общественных местах

В Украине с 7 октября запретили российскую музыку на телевидении, радио и в общественных местах

Украина с 7 октября запрещает на своей территории российскую музыку, пишет БелТАсо ссылкой на ТАСС. В частности, российские музыкальные произведения не должны теперь звучать на украинском телевидении, радио и в общественных местах. Под запретом также оказались гастроли российских исполнителей.

Фото:pixabay.com

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