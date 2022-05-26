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В Украине снова пытаются узаконить воровство

В Верховной раде зарегистрировали законопроект о санкциях против Беларуси. Группа так называемых активистов от партии "Слуга народа" предлагает принудительнoе изъятие oбъектов с правом собственности нашей страны.

Также предлагается расширить перечень оснований для лишения украинского гражданства лиц, имеющих двойное гражданство, - Украины и Беларуси. Ранее таким же образом Украина узаконила воровство в отношении российского имущества.

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