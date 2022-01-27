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В Украине солдат застрелил 5 человек

Застрелил сослуживцев и бросился в бега. ЧП в Украине. Солдат-срочник расстрелял караул на территории завода "Южмаш" в Днепре. 5 человек погибли, еще пятеро ранены. Среди погибших - четверо военных и одна гражданская. Стрелок 2001 года рождения с места происшествия скрылся с автоматом Калашникова. В городе объявили план "Сирена". На место происшествия выехал командующий Нацгвардией. По сообщениям местных изданий, стрелка удалось задержать. Мотивы преступления пока неизвестны. По факту инцидента завели уголовное дело.

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