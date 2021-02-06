В Украине сошел с рельсов поезд. Погибших и пострадавших нет

ЧП в Украине. В Днепропетровской области сошел с рельсов грузовой состав. Опрокинулись груженные клинкером 8 вагонов. Повреждены железнодорожные пути. На аварийном участке пропало электропитание. Произошла задержка движения пассажирских поездов. Погибших и пострадавших нет. Причины инцидента выясняются.