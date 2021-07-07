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В Украине совершено нападение радикалов на белорусов

В Украине совершено нападение радикалов на белорусов. Инцидент произошел возле здания белорусского посольства. Традиционно в Киеве 7 числа каждого месяца соотечественники выходят к нашему посольству. Во время поздравления с Днем Независимости, которое записывали активисты, внезапно появились молодчики с газовыми баллончиками. Это все, что надо знать о том, что готовили для Беларуси в августе и о правах человека в "незалежной".

Ждем хотя бы видимости реакции киевских правоохранителей. Вот так сегодня выглядит постмайданная Украина.


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