В Украине совершено нападение радикалов на белорусов. Инцидент произошел возле здания белорусского посольства. Традиционно в Киеве 7 числа каждого месяца соотечественники выходят к нашему посольству. Во время поздравления с Днем Независимости, которое записывали активисты, внезапно появились молодчики с газовыми баллончиками. Это все, что надо знать о том, что готовили для Беларуси в августе и о правах человека в "незалежной".