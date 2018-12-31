В Украине стартовала президентская избирательная кампания

Она продлится 90 дней. Голосование запланировано на 31 марта. Выдвижение кандидатов и прием документов разрешены по 3 февраля включительно. Агитацию можно будет проводить спустя сутки после регистрации вплоть до 29 марта. Ожидается, что итоги выборов подведут к 10 апреля. Это произойдет, если один из кандидатов наберет более 50 процентов голосов. В противном случае не позднее 21 апреля будет назначен второй тур. Инаугурация главы государства состоится до 31 мая. В топе кандидатов на президентское кресло - глава партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко, артист Владимир Зеленский, который организовал партию "Слуга народа", и действующий глава государства Петр Порошенко.