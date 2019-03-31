В Украине стартовали президентские выборы. Два избирательных участка работают и в нашей стране

Внимание СМИ сегодня приковано к Украине. Буквально час назад там стартовали президентские выборы. Кандидатов 39. Опросы социологов прочат лидерство актеру Владимиру Зеленскому. Следом идут действующий президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. За пределами страны для голосования сформирован 101 избирательный участок. Первым открылся тот, что в австралийской Канберре. 2 уже работают и в Беларуси. В посольстве в Минске и в консульстве в Бресте отдать свой голос можно до 8 вечера. В Украине наблюдают за избирательным процессом более 2 тысяч представителей из 16 стран и 15 международных организаций. Если ни одному кандидату не удастся заручиться голосами абсолютного большинства избирателей, будет объявлен 2 тур. Он может состояться 21 апреля.