В Украине стартовали военные учения НАТО

Учения НАТО Rapid Trident 2021 стартовали на территории Украины. В них участвуют силы США, Германии, Великобритании, Литвы, Молдовы, Турции и других стран. Маневры пройдут на западе страны. К военной тренировке привлечено 6 тысяч военных. Они предполагают в том числе боевую стрельбу и совместные прыжки украинских и американских десантников. За последние годы это самые масштабные учения.