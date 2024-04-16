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В Украине стартовало встраивание логистических путей страны в инфраструктуру НАТО
В Украине стартовало встраивание логистических путей страны в инфраструктуру альянса. На участке Чоп - Ужгород идет подготовка к реализации проекта по строительству 22-километровой железнодорожной колеи европейского размера. Это позволит в дальнейшем соединить "незалежную" с Венгрией и Словакией колеей единого стандарта. А в глобальных планах - дотянуть ее до Харькова и Одессы.
Украинские и европейские официальные лица настаивают на гражданской направленности проекта, однако в действительности он даст возможность быстро перемещать к границам России военнослужащих и технику стран НАТО.
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