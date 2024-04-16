В Украине стартовало встраивание логистических путей страны в инфраструктуру НАТО

В Украине стартовало встраивание логистических путей страны в инфраструктуру альянса. На участке Чоп - Ужгород идет подготовка к реализации проекта по строительству 22-километровой железнодорожной колеи европейского размера. Это позволит в дальнейшем соединить "незалежную" с Венгрией и Словакией колеей единого стандарта. А в глобальных планах - дотянуть ее до Харькова и Одессы.