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В Украине стартовало встраивание логистических путей страны в инфраструктуру НАТО

В Украине стартовало встраивание логистических путей страны в инфраструктуру альянса. На участке Чоп - Ужгород идет подготовка к реализации проекта по строительству 22-километровой железнодорожной колеи европейского размера. Это позволит в дальнейшем соединить "незалежную" с Венгрией и Словакией колеей единого стандарта. А в глобальных планах - дотянуть ее до Харькова и Одессы.

Украинские и европейские официальные лица настаивают на гражданской направленности проекта, однако в действительности он даст возможность быстро перемещать к границам России военнослужащих и технику стран НАТО.

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