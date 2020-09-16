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В Украине стартуют учения НАТО
Возле белорусских рубежей вновь активируются войска НАТО. На западе Украины сегодня стартуют военные учения. Участие в них примут 4 тысячи военнослужащих из 10 стран. Они будут отрабатывать тактические и огневые задачи. Задействуют артиллерию, бронетехнику и вертолеты. На конец сентября запланированы еще одни маневры с участием свыше 12 тысяч украинских военных, около 700 единиц военной техники, а также подразделений из США, Британии, инструкторов и наблюдателей из Германии, Литвы и Польши.
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