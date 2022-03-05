В Украине убит представитель украинской делегации на переговорах с Россией

Украинские СМИ со ссылкой на источник в Верховной раде сообщили об убийстве члена украинской делегации на переговорах с Россией Дениса Киреева. Депутат Александр Дубинский заявил, что переговорщика ликвидировала Служба безопасности Украины. Как сообщает издание UA, предположительно, Киреев был заподозрен в государственной измене, попытался сопротивляться при задержании и был убит.



Официально власти Украины пока не подтвердили эту информацию

До 2014 года Киреев работал в банковском секторе, в том числе и на руководящих должностях. Позже занимался управлением частными фондами. Почему офис президента Украины решил включить его в состав делегации на переговорах - пока неизвестно.