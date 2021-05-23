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В Украине упал воздушный шар с участниками фестиваля: один человек погиб

В Украине упал воздушный шар с участниками фестиваля: один человек погиб

В Хмельницкой области в Украине во время проведения фестиваля разбился один воздушный шар с людьми. В результате происшествия погиб один человек, еще пятеро пострадали.

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