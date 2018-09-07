В Украине уравняли права женщин и мужчин в армии

Соответствующий закон большинством голосов приняли в Верховной Раде. Документ предполагает, что женщины в добровольном порядке смогут призываться на военную службу: заниматься не только вспомогательной работой, но и иметь доступ к должностям и воинским званиям, а также держать в руках оружие и участвовать в боевых операциях.