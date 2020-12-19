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В Украине усилены карантинные ограничения для массовых мероприятий
Власти страны с субботы запретили устраивать массовые мероприятия в образовательных учреждениях, а также праздничные мероприятия в развлекательных центрах и учреждениях общественного питания. Заведениям общепита запрещено работать с 23:00. А строгий карантин будет введен в Украине с 8 по 24 января.
На слуху у граждан все чаще слово импичмент. Вопросы здравоохранения, решения в отношении Конституционного суда, внешнее управление страной - все это негативно сказывается на рейтинге Зеленского. Украинцы сказали, за что “слуга народа” должен уйти в отставку.
Пока власть закрывает глаза на происходящее, люди готовятся в таких условиях встречать праздники. Правда, и здесь, судя по отзывам, все более чем печально. Когда такая ситуация в стране - не время отмечать, считают жители. Вот как готовятся к Новому году простые украинцы.
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