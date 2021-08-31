В Украине установили памятник военному преступнику Кузьме Бричке. Во время Великой Отечественной он был нацистским коллаборантом. В составе вооруженной организации украинских националистов он уничтожал еврейское население, советских солдат и партизан. В более поздние времена стал участником массовых убийств мирного польского населения, что не мешает украинским националистам чествовать военного преступника как героя.