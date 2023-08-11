В Украине увольняют всех областных военкомов - за взятки

Взятки всему виной. В Украине увольняют областных военкомов после серии скандалов, связанных со злоупотреблением властью. Возбуждено 112 уголовных дел, обвинения в коррупции предъявлены 33 лицам.



Зеленский поручил главкому ВСУ назначить на эти должности военных, побывавших в зоне боевых действий, и добавил, что военкомами надо назначать инвалидов, утративших здоровье в результате боевых действий.