В Украине в Верховную раду снова баллотируется Дарт Вейдер

С таким именем и фамилией намерен участвовать в выборах в Одессе житель Киева. По официальным данным, Дарт Викторович Вейдер идет в парламент от партии "Блок Дарта Вейдера", которая в 2015 году выдвинула в Одесский горсовет 44 Дарта Вейдера и одного магистра Йоду.



Тем временем Центризбирком Украины повторно рассмотрит документы партии Михаила Саакашвили для регистрации на выборах. Сделать это ЦИК обязал административный суд в Киеве. В понедельник кандидатам от партии Саакашвили было отказано в регистрации из-за нарушений на внеочередном съезде. Парламентские выборы в Украине, напомним, пройдут 21 июля.



