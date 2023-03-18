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В Украине варварски разрушили монумент на могиле солдат, в том числе и украинских

В Украине продолжают "воевать с мертвыми" и уничтожать памятники героям войны.

Так, в селе Меденичи Львовской области варварски разрушили монумент на могиле солдат, в том числе и украинских, которые погибли при освобождении населенного пункта от нацистской оккупации.

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