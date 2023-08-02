В Украине ведут бой с российской музыкой

Украинская Рада, борясь со здравым смыслом и своей же историей, решила взяться и за музыку. Зарегистрирован законопроект о штрафах за публичное использование российской музыки. В противном случае нарушителей новомодного закона ждет взыскание в 200 долларов, а повторное нарушение оценивается киевским режимом в 700 долларов.

Еще в прошлом году украинский парламент запретил публичное исполнение российских музыкальных произведений и гастроли артистов из России по Украине. Однако, по всей видимости, должного результата не добились. Теперь в этой сфере власти взялись ограничивать и собственный народ.