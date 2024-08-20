В Украине Верховная рада приняла закон о запрете канонической Украинской православной церкви

В течение года каноническое православие на Украине прекратит свое существование спустя тысячу лет после того, как оно там утвердилось. Почти 9 тыс. приходов УПЦ будут закрыты по суду, несмотря на вечные жалобы в связи с отсутствием денег. На это Киев средства наверняка отыщет. Существует и призрачный шанс, что интересы украинских православных защитят европейские суды по правам человека. Более демонстративных нарушений свобод и дискриминации, чем религиозные гонения представить себе невозможно.