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В Украине военное положение и мобилизация продлятся еще 90 дней
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в стране еще на 90 суток - до 15 ноября 2023 года, сообщает БЕЛТА.
Ранее Верховная рада одобрила законопроекты о продлении в Украине военного положения и всеобщей мобилизации с 18 августа до 15 ноября. Нынешнее продление стало восьмым с февраля 2022 года.
Согласно украинскому законодательству, во время действия военного положения в стране не могут проводиться выборы. Таким образом, продление военного положения означает отмену парламентских выборов, запланированных на октябрь 2023 года.
Фото: БЕЛТА
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