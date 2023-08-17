В Украине военное положение и мобилизация продлятся еще 90 дней

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в стране еще на 90 суток - до 15 ноября 2023 года, сообщает БЕЛТА.

Ранее Верховная рада одобрила законопроекты о продлении в Украине военного положения и всеобщей мобилизации с 18 августа до 15 ноября. Нынешнее продление стало восьмым с февраля 2022 года.

Согласно украинскому законодательству, во время действия военного положения в стране не могут проводиться выборы. Таким образом, продление военного положения означает отмену парламентских выборов, запланированных на октябрь 2023 года.