Главному рупору демократии и его марионеткам, похоже, совсем плевать на судьбы людей. Их жизни всего лишь разменная монета.

Так, в Украине сегодня вступил в силу закон, который разрешает пограничникам стрелять на поражение. Согласно документу, силовикам разрешено применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие. Они могут использовать оружие для остановки транспортных средств, если водитель создает угрозу жизни и здоровью людей, а также для ликвидации беспилотных летательных аппаратов. В ряде случаях позволительно прибегать к гранатам, боеприпасам и небольшим взрывным устройствам. Прописаны и случаи, когда украинские пограничники могут применять огнестрельное оружие, вооружение и боевую технику в направлении территории сопредельного государства.